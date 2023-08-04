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Spor
AA 04.08.2023 14:56

Diana Taurasi WNBA'de 10 bin sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury'de forma giyen Diana Taurasi, lig tarihinde 10 bin sayı barajını geçen ilk isim olarak tarihe geçti.

Diana Taurasi WNBA'de 10 bin sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu
[Fotograf: AA]

Phoenix Mercury'nin sahasında Atlanta Dream'i 91-71 yendiği karşılaşmada Taurasi, 42 sayılık performansıyla galibiyette başrolü oynarken, önemli ilklere imza attı.

Taurasi, bu maçtaki performansının ardından ligde 10 bin sayı barajını geçen (10 bin 24) ilk WNBA oyuncusu unvanını elde etti. 41 yaşındaki basketbolcu, bir maçta 40 sayı barajını aşan en yaşlı lig oyuncusu konumuna da ulaştı.

"Benim maçım oldu"

Kariyerinde üç şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 kez WNBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilen Diana Taurasi, maçın ardından açıklamada bulundu.

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen elin sıcak olur ve attığın girer. Bugün öyleydi. Benim maçım oldu."

Taurasi, geçmiş yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giymişti.

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