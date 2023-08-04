Xabi Alonso'nun sözleşmesi uzatıldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, geçen sezon takımın başına getirdikleri İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu 50 puanla 6. sırada tamamlayan Almanya Bundesliga ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xabi Alonso’nun sözleşmesinin 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığını aktarıldı.

Bayer 04 hissedarlar komitesi başkanı Werner Wenning, Alonso’nun yeni sözleşmeye imza atmasını kulübümüz için güçlü bir işaret olduğunu vurguladı. Bayer CEO'su Fernando Carro ise sağlanan anlaşmanın iki taraf için de yarar sağlayacak bir gelişme olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 37 maça çıkan 41 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.