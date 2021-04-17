Lider Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, ortaya konulan futboldan memnun olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta, son maçlarda Vincent Aboubakar’ın eksikliği hissedildi. Siyah beyazlılar, Kamerunlu golcünün yokluğunda Kasımpaşa'ya mağlup olurken, MKE Ankaragücü ile berabere kalarak toplam 5 puan kaybetti.

Aboubakar'ın sakatlığında Cenk Tosun'un da sezonu kapatması ileri uçta Cyle Larin’i alternatifsiz bırakmış durumda. Kanada'lı futbolcunun, sırtını dönük oyunu oynamakta zorlanması gol yollarında istenilen verimi düşürdü.

Beşiktaş, 20 Nisan Salıgünü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bu mücadele öncesinde siyah beyazlılara, Aboubakar'dan iyi haber geldi. Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu golcü, zorlu karşılaşmada takımdaki yerini alacak.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncunun sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Oğuzhan'ın tedavisine başlandı.