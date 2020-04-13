Futbol liglerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmediği Belarus'tan, ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Taraftarların maçlara ilgi göstermemesi takımları farklı arayışa itiyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Dinamo Brest Kulübü de Isloch Mınsk mücadelesi öncesi ilginç bir yönteme başvurdu. Oyuncuların motivasyonunu yüksek tutabilmek için tribüne cansız manken yerleştirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Mankenlerin yüzünde ise takımını desteklemek isteyen ancak maça gelemeyen taraftarların fotoğrafları kullanıldı.

Dinamo Brest, maçtan bir kaç gün önce fotoğraf yollama etkinliği başlatmıştı.