Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Belarus Ligi'nde boş tribünlere 'mankenli' çözüm
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs sürecinde Belarus Ligi'nde maçlara ara verilmedi. Ancak taraftarlar karşılaşmalara ilgi göstermiyor. Dinamo Brest Kulübü de oyuncuların motivasyonunu üst seviyede tutmak için tribünlere manken taraftar yerleştirdi.
Futbol liglerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmediği Belarus'tan, ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Taraftarların maçlara ilgi göstermemesi takımları farklı arayışa itiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Dinamo Brest Kulübü de Isloch Mınsk mücadelesi öncesi ilginç bir yönteme başvurdu. Oyuncuların motivasyonunu yüksek tutabilmek için tribüne cansız manken yerleştirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Mankenlerin yüzünde ise takımını desteklemek isteyen ancak maça gelemeyen taraftarların fotoğrafları kullanıldı.
Dinamo Brest, maçtan bir kaç gün önce fotoğraf yollama etkinliği başlatmıştı.
Etiketler: manken taraftar Dinamo Brest boş tribünler Belarus LigiSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:58
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