FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, koronavirüs krizinin etkilerinden dolayı diğer yılların aksine 1 Temmuz'da transfer pazarının açılmayacağını duyurdu.

İspanyol Cadena Cope radyosuna konuşan Garcia Silvero, FIFA'nın önceden imzalanmış sözleşmeleri 30 Haziran’dan sonrasına uzatamayacağını ve dolayısıyla oyuncuların da kulüplerinden ayrılabileceklerini dile getirdi. Ancak transfer süreleri değişeceğinden başka bir takıma katılamayacaklarını söyledi.

"FIFA sözleşmeleri 30 Haziran'ın ötesine uzatamaz. Ancak transfer dönemleri aynı kalmayacak. Oyuncular kaydedilemeyecek. Piyasa 1 Temmuz'da açılmayacak."

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"Transfer dönemini açmayacağız"

Garcia Silvero, kiralık bir oyuncunun 30 Haziran'da kulübüne dönebileceğini ancak listeye kayıt edilemeyeceği için oynayamayacağını belirtti.

"Kiralık anlaşma 30 Haziran'da sona erdiği için oyuncu teorik olarak kulübüne geri dönmeli. Ancak biz transfer dönemini açmayacağız ve listeye kayıt etmeyeceğiz."

Silvero, ayrıca birden fazla transfer dönemi olabileceğini de sözlerine ekledi.

"Her ligin başlangıcına ve sonuna bağlı olarak belirlenecek bir süreç düşünülüyor."