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Türkiye Jokey Kulübü’nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiğini duyurdu.
TJK'dan yapılan açıklamada, dün yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen toplam 1 milyon 50 bin 828 lira gelirin tümünün 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandığı belirtildi.
"Bu rakamın içinden kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı ülkemizde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz."
Etiketler: yeni tip koronavirüs salgını türkiye jokey kulübü milli dayanışma kampanyası biz bize yeteriz türkiyemSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:20
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