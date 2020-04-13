Medipol Başakşehir, koronavirüsten en çok etkilenen takımların başında geliyor. Salgın nedeniyle ligler ertelenmeden önce turuncu lacivertliler, Süper Lig'in en formda ekibiydi.

Lider Trabzonspor'un ardından averajla ikinci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takım oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri son lig maçında Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalarak şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösterdi.

Medipol Başakşehir karşılaşmalar ertelenmeden önce Avrupa'da da fırtına gibi esiyordu. Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk önce Roma ve Borussia Mönchengladbach gibi güçlü takımların bulunduğu gruptan lider çıktı.

Ardından Sporting Lizbon'u eleyip son 16'ya kalan Medipol Başakşehir, ülke futboluna puan kazandırmaya devam etti.

Turuncu-lacivertliler son 16 turunda rakibi Kopenhag'ı da ilk maçta 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Ancak İstanbul ekibinin yükselişini koronavirüs salgını kesintiye uğrattı.