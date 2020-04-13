Beşiktaş yönetimi, bir yandan önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken, bir yandan da kulübe yeni sponsorlar kazandırmaya çalışıyor.

Mevcut sponsorlarla olan sözleşmelerden temditler yüzünden fazla gelir elde edemeyen siyah-beyazlılar, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla mevcut yapıyı güçlendirmek istiyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, bu hafta futbolcularla da görüşerek mevcut sözleşmelerinden indirim talep edecek. Oyuncuların tavrına göre de yol haritası belirlenecek.

Telekonferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kulübün bu sezon ekonomik düzlüğe çıkabilmesi için oyuncuların mevcut sözleşmelerindeki indirimi kabul etmelerinin önemine vurgu yapıldığı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile futbol yapılanmasından sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, futbolcular ve temsilcileriyle bire bir görüşerek süreci yönetecek.