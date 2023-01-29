Eyyübiye ilçesinde amcasıyla gittiği maçlar sayesinde futbola ilgi duyan İbrahim Halil Türk, futbolcu olmaya karar verdi.

Gittiği birkaç amatör takıma bedensel engelli olduğu için alınmayan İbrahim Halil, bir hocasının tavsiyesiyle Eyyübiye Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Bebe ile tanıştı.

Davet üzerine kulübün antrenmanlarına katılan genç oyuncu, 6 ay içerisinde önemli mesafe aldı ve futbolcu olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

[Fotoğraf: AA]

İbrahim Halil: Kendime inancım vardı, yapabilirim dedim ve artık yapıyorum

İbrahim Halil, futbola olan ilgisinin amcasının kendisine top, eldiven ve forma almasıyla bir takımda oynama isteğine dönüştüğünü anlattı.

İbrahim Halil, kentteki 4-5 futbol takımının hocasıyla görüştüğünü ama engelli olduğu için takımlara alınmadığını belirtti.

"Yaklaşık 6 ay önce tanıdığım bir antrenör bana Eyyübiye Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Bebe'nin telefonunu vererek görüşmemi istedi. Mustafa hoca ile konuştum ve beni antrenmana kabul etti."

[Fotoğraf: AA]

Genç kaleci, önceleri fazla arkadaşının olmadığını ve zamanının çoğunu evde geçirdiğine dikkat çekti.

"Antrenmana başlayınca arkadaşlarım arttı. Daha önce göremediğim şehirleri görme şansım oldu. Arkadaşlarım ve hocam bana yardımcı oluyor, iyi davranıyorlar. Amacım milli takımda forma giyip yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Önceleri sol ayağımla topa vuramıyordum artık yavaş yavaş vurmaya başladım. Antrenmanlara başladığımda ilk başlarda sol elim engelli olduğu için kalecilik yapamama endişem ve korkum vardı, şimdi hepsini yapabiliyorum. Kendime inancım vardı, yapabilirim dedim ve artık yapıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Bebe: Futbol aşkı ve inancı onu iyi yerlere getirecektir

Eyyübiye Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Bebe ise sol el ve ayağında engeli olan İbrahim Halil'i antrenmana davet ettiğini ve kendisinden olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

"Böyle kardeşlerimizi kazanmamız, etkinliklere katmamız lazım. Bunun için de bizlere büyük görevler düşüyor. Ben ve antrenörümüz Mahmut Toprak 6 ay boyunca İbrahim kardeşimizi antrenmanlarda özel çalışmalarla belirli bir seviyeye getirdik. Zaman zaman çalışmalarda as kalecimizi keserek kendisini oynatarak gelişmesini istedik. İbrahim çok genç ve önünde daha uzun bir zaman var. İbrahim'in futbol aşkı ve inancı onu iyi yerlere getirecektir. İbrahim daha önceleri Şanlıurfa dışına pek çıkamamıştı, onu deplasman maçlarına götürerek farklı şehirler görmesini sağladık, bu da onu çok sevindiriyor."