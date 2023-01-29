Kayseri'de eğitim gördüğü okulda yapılan halter seçmelerine katılan ve başarılı olan Zeynep Efe, bu sporu yapmaya karar verdiğinde ailesinin "Boyun kısa kalır" tepkisiyle karşılaştı.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen haltere başlayan Zeynep, Taşkaya Spor Kulübünde çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: AA]

Katıldığı seçmelerde derece elde ederek milli takıma kadar yükselen Zeynep, son katıldığı U15 ve U17 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Zeynep, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefiyle Kayseri'de çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

İlk başta karşı çıkan ailesi şimdi destekliyor

Milli sporcu Zeynep Efe, 7. sınıfta katıldığı seçmelerle başladığı halteri severek yaptığını söyledi. Zeynep, nu spora ilk başladığında ailesinin karşı çıktığını anlattı.

"İlk başta ailemin tepkisi oldu. Daha sonra bu tepki olumluya döndü ve şu an çok destekliyorlar. İlk başlarda 'Boyun kısa kalır' demişlerdi ama boyum uzadı. Derecelerim olunca onlar da sevinmeye başladı. Şimdi arkamdalar ve bana destek oluyorlar. Haltere başladıktan sonra boyum uzadı, vücudum şekillendi ve daha sağlıklı oldum. İlk başladığımda yaklaşık 1 metre 60 santimetreydim, şimdi 1,75 oldum."

Zeynep, katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazandığını belirterek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda derece yapmak ve Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Buse Yılmaz: Olimpiyatta başarılı olacağına inanıyorum

Taşkaya Spor Kulübü Antrenörü Buse Yılmaz ise halteri yapan kişilerde kesinlikle boy kısalığının olmadığını vurguladı. Yılmaz, boy kısalığının genellikle genlere bağlı olduğuna dikkat çekti.

"Zeynep'in herhangi bir sıkıntısı yok. Ailelerimiz, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'dan dolayı biraz ön yargılı yaklaşıyorlar. Ama halter herhangi bir boy kısalığına neden olmuyor. Bu yüzden tüm gençlere halteri öneriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, Zeynep'in antrenmanlara düzenli katıldığını dile getirdi.

"Zeynep'i 2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlıyoruz. Kendisi performans sporcusu olduğu için haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Düzenli şekilde teknikleriyle birebir ilgileniyoruz. Zeynep azimli bir sporcu. Antrenmanlarda yapamayınca biraz moral bozukluğu oluyor ama bu durum onu daha da hırslandırıyor. Sakatlıkları da oluyor ama buna rağmen antrenmanın üzerine gidiyor. Olimpiyatta başarılı olacağına ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum."