Doğuştan bedensel engelli 42 yaşındaki Cırık'ın tekerlekli sandalye basketboluyla başladığı spor kariyeri bir arkadaşının bilek güreşi tavsiyesiyle değişti.

Geçen sene hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan ile 2009'da tanışan Cırık, ilk senesinde milli takıma seçilerek uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmeye başladı.

Milli sporcu Cırık, 13 yıllık bilek güreşi kariyerinde bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya ikinciliği, 4 dünya üçüncülüğü, 7'şer Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Romanya'da geçen ay gerçekleştirilen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Cırık, antrenörlük de yaparak kendisi gibi bedensel engelli sporcular yetiştirip örnek oluyor.

[Fotoğraf: AA]

"Engelli olan arkadaşlarımın spor yapma isteğini gördüğümde çok mutlu oluyorum"

Murat Cırık, ortopedik engeli olmasına rağmen 13 yıldır bilek güreşi yaptığını söyledi.

Cırık, antrenörü Şener Arslan'dan bu sporda çok şeyler öğrendiğini belirtti.

"Şener hocam ile yıllarca çalıştım. Üzerimdeki emeği çok fazladır. Allah rahmet eylesin. Spor camiası için çok büyük bir değeri vardı."

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan Cırık, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 24 kez kürsüye çıktığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cırık, milli sporcu unvanını 2009'dan bu yana taşıdığını aktardı.

"Yurt dışındaki müsabakalara çıktığımda sadece kendi yarışmama çıkıyor gibi hissetmiyorum. Yurt dışında Türkiye'yi ve Türk milletini temsil ediyorsunuz. Sorumluluğunuz çok daha ağır oluyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hayatıma engelli olarak başladığım için engelli olan arkadaşlarımın spor yapma isteğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Tecrübelerimi onlara aktarıyorum. Antrenörümüz Serhat Arslan'ın da desteğiyle yeni sporcular yetiştirme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah çok daha başarılı olup hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Sağlığım el verdiği sürece spor yapmak istiyorum. Yurt dışında ülkemi temsil edip daha fazla madalya kazandırmayı hedefliyorum."

Cırık, bilek güreşi masasının başına geçtiğinde çok heyecanlandığını, bunun da performansına olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.