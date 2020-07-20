BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir-Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir'in 1-0 kazandığı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada 2 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.