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Bayern Münihli Gnabry koronavirüse yakalandı
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.
Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Etiketler: Bayern Münih KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 21:27
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