TFF Hukuk Müşavirliği, 20 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Cristian Sapunaru ve Fatih Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

