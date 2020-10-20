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Marius Sumudica PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği, 20 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Cristian Sapunaru ve Fatih Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.
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