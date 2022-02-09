Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Kabadayı gelecekte de Bayern Münih forması giyecek.

Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.