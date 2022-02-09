Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzaladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Kabadayı gelecekte de Bayern Münih forması giyecek.
Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.
#HereToStay— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) February 9, 2022
Der @FCBayern hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Yusuf #Kabadayi verlängert. Der 18-jährige Münchner hat einen neuen Kontrakt bis Juni 2024 unterzeichnet.
Alle Infos https://t.co/JEzASoRP4U#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/mvB7MfyHqi
Etiketler: Almanya Bayern Münih Transfer Haberleri
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