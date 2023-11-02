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Spor
AA 02.11.2023 06:24

Bayern Münih Almanya Kupası’nda 3. Lig takımına elendi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken’e 2-1 yenilerek elendi.

Bayern Münih Almanya Kupası’nda 3. Lig takımına elendi
[Fotograf: Reuters]

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda Ludwigspark Stadı’nda Saarbrücken’e konuk oldu.

Bayern Münih'in 16. dakikada Thomas Müller’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Saarbrücken bu gole 45+1. dakikada Patrick Sontheimer ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda etkili savunma ile Bayern Münih'e geçit vermeyen Saarbrücken, 90+6. dakikada Marcel Gaus ile bulduğu golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Bundesliga şampiyonu Bayern Münih Almanya Kupası’ndan elendi, Saarbrücken ise 3. tura yükseldi.

Karşılaşmada dizinden sakatlanan Matthijs de Ligt’in yerine 25. dakikadan itibaren Konrad Laimer görev yaptı.

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