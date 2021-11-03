Teknik direktör Davut Sütçü, takımı 3 yıldır çalıştırdığını hatırlattı. 2019 Nisan'ında Elazığ'da düzenlenen terfi müsabakalarında Diyarbakır, Van ve Gaziantep'i mağlup ederek Süper Lig'e yükseldiklerini anlatan Sütçü, şampiyonluk kupasını Batman'a getirdiklerini söyledi.

Sütçü, önceki yıl ekim ayında başlayan yeni sezonun salgın dolayısıyla yarıda kaldığını kaydetti.

"Salgın mart ayında başladığı için sezon iki maç kala yarıda kaldı. O zaman puan durumunda ligde 4. sıradaydık. Türkiye'de 16 işitme engelli takım Süper Lig'de. O takımların içerisinde Batman ekibi olarak sezonu 4. sırada bitirdik. Bizim için büyük bir başarıydı."

[Fotoğraf: AA]

Sütçü, oyuncularının tamamının işitme engelli olduğunu dile getirerek, kıt imkanlarla mücadele ettiklerini ve imkansızlıkları başarıya dönüştürdüklerini anlattı.

"Hedefimize ulaşabilmek için de çok çalışacağız"

Sporcularıyla işaret diliyle anlaştıklarını ve antrenmanlarını akşam yaptıklarını anlatan Sütçü, Batman Belediyesinin spor kompleksinde çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sütçü, haftada üç gün antrenman yaptıklarını ifade ederek, müsabaka tarihlerinin netleşmesiyle çalışmalarını arttıracaklarını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni sezonda şampiyonluğa odaklandıklarını ve bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Sütçü, "Bu yıl parolamız şampiyonluk. Hedefimize ulaşabilmek için de çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kerem Tufan ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kulüp Başkanı Mehmet Tahir Gün de 2021-2022 sezonunda başarıyı yakalayarak şampiyon olmak istediklerini aktararak, "Batman'da yaşayan işitme engellileri kulübümüze bekliyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]