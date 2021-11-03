Türk futbolunun zirvesinde usta-çırak yer alıyor. Spor Toto Süper Lig’de lider Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı bu sezon çifte mutluluk yaşıyor.

Bunun sebebi tecrübeli çalıştırıcının eski yardımcısı Recep Uçar'ın benzer bir başarıya imza atması.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta 11 yıl boyunca Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Recep Uçar Spor Toto 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'la şampiyonluğa koşuyor.

44 yaşındaki teknik adam İstanbul ekibini MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yılport Samsunspor gibi güçlü takımların mücadele ettiği ligde lider yaparak büyük bir sürprize imza attı.

Recep Uçar da yenilgisiz devam ediyor

Kırmızı beyazlılar 11 maçta aldığı 8 galibiyet ve 3 beraberlikle puan cetvelinin ilk basamağına yerleşti.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor da, Trabzonspor gibi ligde yenilgi almayan tek takım konumunda. İstanbul ekibi 21 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Bu performans Bereket Sigorta Ümraniyespor'u Spor Toto 1. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı yaptı.

Recep Uçar geçen yıl 8. haftada 5 puanla 15. sırada devraldığı İstanbul temsilcisiyle sezonu 51 puanla 8. olarak tamamlamıştı.