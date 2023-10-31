Basketbolda Türk takımları Avrupa'da sahne alacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında 1 Kasım Çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.

Galatasaray Ekmas Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak.

Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu. Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.

Bahçeşehir Koleji'nin rakibi KK Mornar

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki takım da ilk 2 maçlarında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, 1 Kasım Çarşamba günü Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grupta ilk maçını kayıpsız geçen ve averajla lider durumda bulunan yeşil-kırmızılı ekipte Errick McCollum'un sakatlığı bulunuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında SIG Strasbourg, bugün Fransa'da Belçika ekibi Filou Oostende'yi ağırlayacak.

Avrupa'da 257. randevu

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında geride kalan 256 müsabakada 136 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 377 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 836 sayı gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Porto'ya konuk olacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında 1 Kasım Çarşamba günü Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.

Dragao Arena'daki Porto-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 18.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 eleme maçı dahil 4 müsabakasını kayıpsız geçti.

Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol 3'te 3 peşinde

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde 1 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda ilk hafta maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 mağlup olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, daha sonraki iç saha karşılaşmasında Lüksemburg'un BBC Grengewald takımını 74-73 mağlup etti. Antalya temsilcisi, evinde Çekya'nın KP Tany Brno takımını da 79-77 yendi.

Üst üste iki maçını kazanan Antalya ekibi, Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapmak için yarın sahaya çıkacak.

Grupta yaptığı üç maçta 5 puana ulaşan Antalya ekibi, 6 puanla lider durumdaki Tango Bourges Basket'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Romanya deplasmanında

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında 1 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Romanya'nın CSM Constanta ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Constanta Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın bulunduğu grupta ilk 3 maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğunda oturuyor.

Yaptığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Romanya ekibi ise son sırada yer alıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Slavia Banska Bystrica'ya konuk olacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak.

Banska Bystrica kentindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4 takımın yer aldığı grupta oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı. Slavia Banska Bystrica ise gruptaki ilk 3 maçını kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 97-69 kazandı.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı BCF Elfic Fribourg'u ağırlayacak

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında 1 Kasım Çarşamba günü İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Toplam 4 takımın yer aldığı grupta iki ekip de ilk 3 maçlarında birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

Grupta iki ekip arasında oynanan ilk maçta Emlak Konut, rakibine 82-71 mağlup olmuştu.