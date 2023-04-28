Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

30 Nisan Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet (Volkswagen Arena)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Mayıs Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Galatasaray Nef maçları ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Güneşi (Edip Buran)

15.45 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

30 Nisan Pazar:

14.00 Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol (Gölbaşı)

1 Mayıs Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Çağdaş Bodrumspor (90. Yıl)