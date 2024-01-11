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Spor
AA 11.01.2024 22:58

Basketbolda Galatasaray Polonya'dan galibiyetle dönüyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.

Basketbolda Galatasaray Polonya'dan galibiyetle dönüyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.

Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına ise 45-34 önde girdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyodunu 66-55 önde geçtiği mücadeleyi 87-73 kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

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