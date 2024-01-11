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Spor
AA 11.01.2024 22:16

Süper Lig'de son durum

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi. Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe lider tamamladı.

Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.

Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1

Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1

EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 19 16 2 1 56 16 40 50
2.GALATASARAY 19 15 3 1 36 10 26 48
3.TRABZONSPOR 19 11 3 5 34 21 13 36
4.BEŞİKTAŞ 19 10 2 7 30 26 4 32
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 19 7 8 4 33 24 9 29
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 19 8 5 6 26 27 -1 29
7.ÇAYKUR RİZESPOR 19 8 5 6 24 27 -3 29
8.BITEXEN ANTALYASPOR 19 7 7 5 24 19 5 28
9.KASIMPAŞA 19 7 5 7 32 37 -5 26
10.EMS YAPI SİVASSPOR 19 6 7 6 24 29 -5 25
11.RAMS BAŞAKŞEHİR 19 6 5 8 22 22 0 23
12.CORENDON ALANYASPOR 19 5 7 7 19 26 -7 22
13.MKE ANKARAGÜCÜ 19 4 9 6 23 24 -1 21
14.GAZİANTEP FK 19 6 3 10 22 29 -7 21
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 5 5 9 22 20 2 20
16.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 4 8 7 25 26 -1 20
17.YILPORT SAMSUNSPOR 19 5 3 11 21 31 -10 18
18.TÜMOSAN KONYASPOR 19 4 6 9 19 32 -13 18
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 19 3 6 10 20 42 -22 15
20.İSTANBULSPOR 19 2 3 14 14 38 -24 6

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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