Spor
AA 23.09.2025 17:41

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İki takımın kupada ilk randevusu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, bir defa kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, kupada 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024'te şampiyonluğa ulaştı.

NOT: Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor, kupayı üst üste 5 kez müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, organizasyonda 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu.

1985'ten bu yana organize edilen kupada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

Basketbol Beşiktaş Fenerbahçe
