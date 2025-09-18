Açık 11.8ºC Ankara
DHA-TRT Haber 18.09.2025 23:59

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik "ağır bir mağlubiyet" yaşadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Frankfurt Arena’da TSİ 22.00’de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida düdük çaldı.

Marco Guida’nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray 8’inci dakikada Yunus Akgün’ün ayağından bulduğu golle öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 37’nci dakikada Davinson Sanchez’in kendi ağlarına gönderdiği golle beraberliği yakaladı.

Alman ekibi, önce 45 2’nci dakikada Can Uzun’la, ardından 45 4’üncü dakikada Jonathan Burkardt’la ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Eintracht Frankfurt, 66’ncı dakikada Jonathan Burkardt’la 4’üncü golü bulurken, mücadelede son sözü söyleyen isim 75’inci dakikada Ansgar Knauff oldu.

