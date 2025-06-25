Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbiye 13-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-68 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

"Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Sezonu 3 kupayla tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

Başantrenör Jasikevicius'un 17. şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 maçta 67 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.