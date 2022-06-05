Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi play-off finalinin programı belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.
İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:
1. Maç 7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
2. Maç 9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Anadolu Efes
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