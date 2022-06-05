Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli tenisçi, organizasyonun finalinde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşılaştı.

Rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenilen İpek, turnuvayı ikinci tamamladı.