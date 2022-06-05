Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz Romanya'da ikinci oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli tenisçi, organizasyonun finalinde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşılaştı.
Rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle yenilen İpek, turnuvayı ikinci tamamladı.
Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open turnuvasının finalinde Jaimee Fourlis'e 7-6, 6-2 kaybeden İpek Öz turnuvayı ikincilikle tamamladı pic.twitter.com/mXm3w99RtA— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) June 5, 2022
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