Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan bedensel engelli Muhammet Enes, 30-31 Mayıs'ta Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığınca düzenlenen Bedensel ve Görme Engelliler Yıldızlar ve Gençler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 6 stilde altın madalya kazandı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörü Fatih Özdemir gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Muhammet Enes, basın mensuplarına, hayatını yüzmeye adadığını ve milli sporcu olmak istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Muhammet Enes Sarı, daha önce milli takım kadrosunda yer almayı 8 saniye ile kaçırdığını anlattı.

"İnşallah milli takıma girip dünyada bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Son okul sporları turnuvasından Yozgat'ımıza 6 madalya getirdim. Bunun için çok gururluyum. Türkiye şampiyonu oldum. Çok güzel bir duyduydu. İnşallah daha fazla da olacak. Engelli arkadaşlarım evde oturmasınlar gelsinler beraber yüzelim ve oyunlar oynayalım, içine kapanık olmasınlar."

[Fotoğraf: AA]

Yüzme antrenörü Fatih Özdemir ise Muhammet Enes ile 6 yıl önce tanıştıklarını belirtti.

"Muhammet Enes, önce yüzmeyi öğrenmek için geldi. Sonra baktık Enes'te mükemmel seviyede istek var. Enes'i yarışmalara götürme gereği duyduk. Enes yarışmalarda üstün performans sergiledi. Daha önce Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü aldı. Samsun'da da 6 stilde Türkiye birinciliği elde etti."

[Fotoğraf: AA]

Muhammet Enes ile antrenmanlara katılan 21 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Mustafa Karademir de havuzda Enes'i gördüğünü ve kendisinin de kursa yazıldığını anlattı.