Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor’da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı.
Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul’da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı.
Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.
Etiketler: Kayserispor Süper Lig
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