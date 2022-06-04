Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

Tekvandoda altın sevinci

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inin ikinci gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli'nin altın madalya kazandığını hatırlattı.

"Emre, ilk turda Güney Kore'den Seongi Lee, ikinci turda İspanya'dan Ivan Garcia Martinez, çeyrek finalde Brezilya'dan 1 numaralı seribaşı Miguel Martins Soares, yarı finalde İngiltere'den Caden Cunningham, finalde Fildişi Sahili'nden olimpiyat şampiyonu Cheick Sallah Cisse'yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı."

Dün Hakan Reçber ile altın, Görkem Polat ile de bronz madalya kazandıklarını hatılatarak, madalya sayısını 3'e yükselttiklerini belirten Şahin, sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Dün erkeklerde grand prix tarihimizin ilk altın madalyasını kazanmıştık, bugün de ikincisini elde ettik. Kısa bir süre önce Avrupa şampiyonu olan Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli'nin formlarını sürdürmeleri ve burada şampiyon olmaları önemli. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde ettiler."