Haber Giriş: Kaynak: AA
Basketbol karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyirci alınabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu basketbol maçları seyircisiz mi oynanacakSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 13:37
Sıradaki Haber
Formula 1'de seyirci müjdesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz