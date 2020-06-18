TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitabın geçtiğimiz yıl yayınlanan "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını da hayata geçiren ekip tarafından hazırlandığı belirtild..

"Türkiye Basketbol Tarihi kitabı, basketbolun icadından başlayarak ülkemize gelişinden FIBA 2019 Dünya Kupası'na kadar geçen süreç içerisinde, Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverlerin ve araştırmacıların kullanımına sunuyor."

Türkoğlu: Ülkemizde basketbol alanında yazılmış ilk akademik kaynak

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabını da basketbol camiasına kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirtti.

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak temel amaçlarımızdan bir tanesi de basketbola dair doğru bilgiye herkesin ulaşmasını sağlamak, ülkemizde bu alandaki kaynak eksikliğine çözüm üretebilmek için öncü olmaktır. Bu amaçla ülkemizdeki en büyük ihtisas arşivlerinden birini oluşturduk. 'Türkiye Basketbol Tarihi' 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda, yüzlerce belge taranarak, akademik titizlikte hazırlanmıştır. Basketbolun ülkemize gelişinden itibaren 120 yıllık süreci anlattığımız basketbol tarihimizin görsel hafızası 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı'nın ardından şimdi de ülkemizde basketbol alanında yazılmış ilk akademik kaynak olan 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabını camiamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz."

Kitap, çevrim içi olarak TBF Store üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan on-line satış platformu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), on-line satış platformu "TBF Store"u hayata geçirdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, "store.tbf.org.tr" adresinden ulaşılabilecek platformda basketbolseverler, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından piyasaya sürülen tüm ürünleri satın alabilecek.