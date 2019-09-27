Basketbol Erkekler Süper Ligi başlıyor27 Eylül 2019 Cuma 10:31 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:36
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
28 Eylül Cumartesi:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)
15.15 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)
17.30 Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)
29 Eylül Pazar:
13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)
15.15 Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor (Şahinbey)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
Kaynak: AA