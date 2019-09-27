Spor

Futbolda haftanın programı

27 Eylül 2019 Cuma 10:02 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:10

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta maçları oynanacak.