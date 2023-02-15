Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basel kafilesi Trabzon'da
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin Basel takımı, Trabzon'a geldi.
İsviçre'de hazırlıklarını tamamlayan kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Basel takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Etiketler: Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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