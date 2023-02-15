Tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Çin'den gelen teklifi değerlendirmek isteyen Josef, yaklaşık 1 milyon 200 bin euroluk alacağını bırakarak bonservisini aldı. 2020 yılında siyah beyazlılara transfer olan Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giydi.

8 gol, 4 asistlik katkı veren Josef de Souza, Beşiktaş'ta 1 lig şampiyonluğu ile 1 de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.