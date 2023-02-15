Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrıldı
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ta, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza ile yollar ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Çin'den gelen teklifi değerlendirmek isteyen Josef, yaklaşık 1 milyon 200 bin euroluk alacağını bırakarak bonservisini aldı. 2020 yılında siyah beyazlılara transfer olan Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giydi.
8 gol, 4 asistlik katkı veren Josef de Souza, Beşiktaş'ta 1 lig şampiyonluğu ile 1 de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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