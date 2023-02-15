Elmas, Instagram hesabından yaptığı kısa görüntülü paylaşımda, yardım kampanyasını duyurdu.

"Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında biz Napoli takım olarak bir gelir planlıyoruz, düşünüyoruz ve inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz."

23 yaşındaki Elmas, ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda da takım olarak imzaladıkları Napoli formasını gösterdi.

"Canım Türkiyem için takım arkadaşlarımla birlikte formalarımızı açık arttırmaya çıkarıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz."

Elmas, takım arkadaşları Gürcü Kvicha Kvaratskhelia ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in imzalı formalarını gösterdiği fotoğraflarla da paylaşım yaptı.

Napoli'nin hafta sonu Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevinci sırasında elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını göstermişti.