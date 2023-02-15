Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Önder Karaveli Süper Kupa hatırasını depremzedeler için sattı
[Fotograf: AA]
Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın geçen sezon kazandığı Süper Kupa maçında giydiği eşofmanı depremzedeler için sattı.
Karaveli'nin, Katar'da oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yendiği maç sırasında kulübede giydiği eşofman üstüne, açık artırmada en yüksek fiyatı eski yöneticilerden Fırat Fidan verdi.
Önder Karaveli, bu satıştan elde edilen gelirin Kahramanmaraş'da kurulacak Beşiktaş Çadırkent için harcanacağını belirtti.
Süper Kupa finalinde giydiğim Beşiktaş eşofmanıma en yüksek teklifi yöneticimiz Fırat Fidan verdi.Kendisine teşekkür ederim.Bu bağış Kahramanmaraş'da kurulacak olan Beşiktaş Çadırkent için kullanılacaktır.Güzel ülkemin güzel insanları iyi ki varsınız@Besiktas @euphratesfdn pic.twitter.com/4BwDh7Y0bY— Önder Karaveli (@KaraveliOnder) February 15, 2023
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