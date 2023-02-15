Karaveli'nin, Katar'da oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yendiği maç sırasında kulübede giydiği eşofman üstüne, açık artırmada en yüksek fiyatı eski yöneticilerden Fırat Fidan verdi.

Önder Karaveli, bu satıştan elde edilen gelirin Kahramanmaraş'da kurulacak Beşiktaş Çadırkent için harcanacağını belirtti.

Süper Kupa finalinde giydiğim Beşiktaş eşofmanıma en yüksek teklifi yöneticimiz Fırat Fidan verdi.Kendisine teşekkür ederim.Bu bağış Kahramanmaraş'da kurulacak olan Beşiktaş Çadırkent için kullanılacaktır.Güzel ülkemin güzel insanları iyi ki varsınız@Besiktas @euphratesfdn pic.twitter.com/4BwDh7Y0bY