Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta acıların gölgesinde farklı duyguları içeren anılar yaşandı.

Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor, ben o topa vurmam." diyen çocuğun sosyal medyada görüntüler yer aldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla çocuğa, kulübün futbol topu ve çocuk formaları hediye edildi.

"Kahramanmaraş'a gönderilen topu şampiyon Trabzonspor'un efsane futbolcularından Ali Kemal Denizci ile Necati Özçağlayan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde görevli Aslan Kar'a teslim ettiler. Top ve formaların Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teslim edilerek çocuklara ulaştırılması planlandı."