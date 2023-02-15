Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un rakibi Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 15, 2023
In solchen Momenten ist der Fussball nebensächlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens
Böyle anlar’da futbol önemsizdir.
Düşüncelerimiz suan deprem kurban’larındadır #FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #rotblaulive pic.twitter.com/g3rAD6NpYd
Etiketler: Trabzonspor Avrupa Kupaları
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