Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Sena Karakütük depremde hayatını kaybetti
Türkiye Boks Federasyonu, gençler kategorisinde milli sporcu Sena Karakütük'ün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, depreme Adıyaman'da yakalanan Sena'nın vefat ettiği belirtildi.
"Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."
Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, Milli Sporcularımızdan Sena Karakütük’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun pic.twitter.com/tMbDKGGPja— Türkiye Boks Federasyonu (@boksfederasyonu) February 14, 2023
Etiketler: Deprem
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