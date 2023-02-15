Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Tekvando Federasyonu'ndan depremzedelere yardım
[Fotograf: AA]
Dünya Tekvando Federasyonunun, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 30 bin dolar bağış yaptığı bildirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonunun 30 bin dolar bağış yaptığı belirtildi.
"Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, yaşanan deprem felaketinin ardından Seul Büyükelçisi Murat Tamer’i makamında ziyaret etti. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de telekonferans ile görüşmeye katıldı. Choue, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve taziyelerini sundu. Choue, federasyon olarak deprem bölgesine 30 bin dolar yardımda bulunduklarını ifade etti."
Öte yandan Avrupa Tekvando Federasyonu da bir bağış hesabı oluşturarak, depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardam kampanyası başlattı.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 12:41
- 12:37
- 12:33
- 12:29
- 12:30
Sıradaki Haber
Trabzonspor Konferans Ligi'nde Basel'i konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz