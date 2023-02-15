Depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan Bensu, tedavi altına alındığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sosyal medya hesabından, taraftarı olduğu Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmek istediğini paylaştı.

Bunun üzerine Terim, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz aracılığıyla ulaştığı Bensu ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Minik Bensu, depremden babası ile kurtuldu.



Bir isteği vardı, onu da hastane yönetimi yerine getirdi. Fatih Terim ile görüşmek...



Fatih Terim: Hiç merak etme maça götürürüm ben seni tamam mı? İstanbul'a geldiğinde götürürüz. İnşallah hayatın hep güzel olsun senin. pic.twitter.com/YW209NqJ2d — TRT Spor (@trtspor) February 15, 2023

Görüşme sırasında heyecanlanan Bensu Kural, çok sevdiği Terim'den Galatasaray forması istedi. Fatih Terim, Galatasaray taraftarı Bensu'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın. Ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak ve bir an önce iyileş."

Başhekim Prof. Dr. Gündüz de duyarlılığından dolayı Fatih Terim'e teşekkür etti.