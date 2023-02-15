Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kürek sporcusu Mehmet Kadir Özbilgin depremde hayatını kaybetti
Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Kadir Özbilgin'in "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Mehmet Kadir Özbilgin'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Mehmet Kadir Özbilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Mehmet Kadir Özbilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.— Türkiye Kürek Federasyonu (@TurkiyeKurek) February 15, 2023
Kürek Ailemizin Başı Sağ Olsun
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