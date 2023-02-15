Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Mehmet Kadir Özbilgin'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Mehmet Kadir Özbilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu olarak sporcumuz Mehmet Kadir Özbilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



Kürek Ailemizin Başı Sağ Olsun — Türkiye Kürek Federasyonu (@TurkiyeKurek) February 15, 2023