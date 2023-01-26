Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice Kulübüne transfer olmuştur." denildi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bir araya geldiği Burundili futbolcuya Fransa'da başarı temennilerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.