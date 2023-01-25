Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Hentbol Federasyonu Başkanı, çocuk istismarından suçlu bulundu
Fransa Ulusal Hentbol Federasyonu Başkanı Bruno Martini, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
Fransız haber sitesi Midi Libre'ye göre, çocuk istismarından suçlanan Martini, pazartesi gözaltına alınmasının ardından dün Paris Mahkemesine sevk edildi.
Savcılığın kendisine yönelttiği çocuk istismarı suçlamalarını kabul eden Martini, tecilli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, 2 bin 500 euro ceza da verdiği Martini'yi 5 yıl reşit olmayanlarla çalışmaktan men etme kararı aldı.
Martini, çocuk istismarını içeren görseller bulundurmakla da suçlanıyordu.
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