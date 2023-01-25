Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen şampiyonada, "organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu" olma başarısı gösteren Akar için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, sporcular ve ailesi, milli sporcu Akar'ı, Türk bayrakları, çiçekler ve davul zurnayla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Furkan Akar, Türkiye'nin kendisine destek verdiğini ve yanında olduğunu, onların destekleriyle madalya kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Akar, Dünya şampiyonluğu hedeflediğini ifade etti.

"Önümüzde dünya şampiyonası var ve iki dünya kupası var. Burada da elimden gelenin fazlasını yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım."

[Fotoğraf: DHA]

Anne Birgül Akar da oğlunun beklenen bir başarıyı yakaladığını belirtti.

"Başaracağına inanıyordum çünkü çok çalıştı. Onu çok özlemiştim, gelince duygulandım ama özlediğime değdi. Başka başarılar da elde edeceğine inanıyorum."

[Fotoğraf: İHA]

Baba Yavuz Akar ise oğluyla gurur duyduğunu, elde edilen başarının ilk olduğunu ama son olmayacağını ifade etti.