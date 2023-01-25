Konya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Bitci Türkiye Kupası'nda oynanacak tüm karşılaşmalar TRTSpor ve TRTSpor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.

Bitci Türkiye Kupası'nda eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:

Çeyrek final eşleşmeleri

14 Şubat Salı:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko

15 Şubat Çarşamba:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom

20.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka

Dörtlü final eşleşmeleri

(Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko maçının galibi)-(Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçının galibi)

(Galatasaray Nef-Türk Telekom maçının galibi)-(Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka maçının galibi)

19 Şubat Pazar / Final