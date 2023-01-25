Basketbolda Türkiye Kupası TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bitci Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmalarının TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacağını duyurdu.
Konya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Bitci Türkiye Kupası'nda oynanacak tüm karşılaşmalar TRTSpor ve TRTSpor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.
Bitci Türkiye Kupası'nda eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:
Çeyrek final eşleşmeleri
14 Şubat Salı:
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko
15 Şubat Çarşamba:
18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom
20.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka
Dörtlü final eşleşmeleri
(Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko maçının galibi)-(Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçının galibi)
(Galatasaray Nef-Türk Telekom maçının galibi)-(Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka maçının galibi)
19 Şubat Pazar / Final
Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tüm detayları sizlerle!— Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) January 25, 2023
Çeyrek final karşılaşmalarının 14-15 Şubat tarihlerinde oynanacağı Bitci Türkiye Kupası maçları canlı olarak @trtspor ve @trtsporyildiz ekranlarında!#BitciTürkiyeKupası2023 pic.twitter.com/Pu9xfpdeL4
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