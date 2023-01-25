Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından organize edilen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin her branşta olduğu gibi boccede de her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Boccenin merkezinin Mersin olduğunu vurgulayan Pehlivan, kentin geçen yıl Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na (Raffa-Volo) ev sahipliği yaptığını anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

"Bocce tanıtım ayı taçlanmış oldu"

Pehlivan, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Her Ay 1 Branş Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

"Mersin'de 60 branşta spor faaliyetimiz, 500'e yakın kulübümüz, yaklaşık 200 bin sporcumuz var. Bu sporcuların 1580'i boccede faaliyet gösteriyor. Bunların 52'si milli sporcu statüsünde. İnşallah bu rakam giderek daha da artacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacak olduğumuz 2023'ü spor branşlarını tanıtım yılı ilan ettik. İlk branşta bocce. 'Ocak ayı bocce ayı' dedik. Bu ayın başından itibaren bocceyi ilimizin dört bir yanında tanıtmaya başladık. Böyle güzel bir organizasyonla da bocce tanıtım ayı taçlanmış oldu."

[Fotoğraf: AA]

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız da geçen yıl boccede önemli başarılara imza atıldığını ifade ederek, yeni sezonda da hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, şampiyonanın başlama atışını yaparak sporculara başarılar diledi.

[Fotoğraf: AA]

Büyükler kategorisindeki organizasyon, hem kadınlar hem de erkekler grubunda gerçekleşiyor.

Şampiyona, 30 Ocak'ta sona erecek. Organizasyonda madalya kazanan sporcular, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak.