Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehirli Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi
[Fotograf: AA]
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.
Etiketler: Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi
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